В Коми без сотовой связи живут жители около 200 населенных пунктов
- 17:30 7 ноября
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- Инесса Богатая
К концу 2024 года в десяти населенных пунктах Коми, которые были отобраны жителями республики в ходе голосования в 2023 году, будет обеспечена стабильная мобильная связь. Об этом сообщает "Комиинформ".
По информации издания, к концу года связь и интернет будут доступны в 44 населенных пунктах, что повысит обеспеченность связью до 89% и предоставит услуги 10 630 жителям.
В 2023 году 10 муниципальных образований были удостоены региональных субсидий на сумму 4, 6 млн рублей для поддержки инфраструктуры связи в труднодоступных и малонаселенных районах.
Активную роль в этом процессе играют компании связи. К примеру, "Ростелеком" завершил строительство резервного волоконно-оптического кабеля на участке Сыктывкар–Ухта длиной 225 км и развернул сети по технологии PON в сёлах Собино, Усадор, Поляна, Койгородок, Выльгорт и Объячево.
"В результате с начала 2024 года ещё 4 000 жителей региона получили доступ к высокоскоростному интернету и другим услугам оператора", - рассказал и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РК Виталий Осипов.
Однако в республике всё ещё сохраняются "белые пятна" — зоны, где отсутствует мобильная связь, которые по последним оценкам населяют около 1% жителей. Таких поселений в Коми приблизительно 200, с общим числом населения около 9 650 человек.
"По предварительным расчётам, для подключения всех жителей республики потребуется около 976 млн рублей на строительство базовых станций в населённых пунктах, которые ранее были без интернета, а также на создание распределительных сетей и услуги сотовой связи с интернет-доступом. В настоящее время средства из республиканского бюджета на это не выделены, но мы активно ищем решения совместно с Министерством финансов", - добавил В.Осипов.
Также прорабатывается возможность привлечения федеральных средств, отметил глава Минцифры Коми. В апреле текущего года на мероприятии в Совете Федерации, посвящённом Дням Республики Коми, руководство региона инициировало ускорение реализации программы устранения цифрового неравенства и предложило Минцифры РФ увеличить квоты для региона на строительство базовых станций в период 2025-2026 годов.
Стоит отметить, что народное голосование за выбор населенных пунктов, которым в 2025 году будет отдан приоритет в подключении к высокоскоростному мобильному интернету, завершится 17 ноября. Ознакомиться с перечнем территорий можно на портале Госуслуги.