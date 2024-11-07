В Коми без сотовой связи живут жители около 200 населенных пунктов

К концу 2024 года в десяти населенных пунктах Коми, которые были отобраны жителями республики в ходе голосования в 2023 году, будет обеспечена стабильная мобильная связь. Об этом сообщает "Комиинформ".

По информации издания, к концу года связь и интернет будут доступны в 44 населенных пунктах, что повысит обеспеченность связью до 89% и предоставит услуги 10 630 жителям.

В 2023 году 10 муниципальных образований были удостоены региональных субсидий на сумму 4, 6 млн рублей для поддержки инфраструктуры связи в труднодоступных и малонаселенных районах.

Активную роль в этом процессе играют компании связи. К примеру, "Ростелеком" завершил строительство резервного волоконно-оптического кабеля на участке Сыктывкар–Ухта длиной 225 км и развернул сети по технологии PON в сёлах Собино, Усадор, Поляна, Койгородок, Выльгорт и Объячево.

"В результате с начала 2024 года ещё 4 000 жителей региона получили доступ к высокоскоростному интернету и другим услугам оператора", - рассказал и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РК Виталий Осипов.

Однако в республике всё ещё сохраняются "белые пятна" — зоны, где отсутствует мобильная связь, которые по последним оценкам населяют около 1% жителей. Таких поселений в Коми приблизительно 200, с общим числом населения около 9 650 человек.