Хитрые дачники соду скупают пачками: и вот почему, польза невероятная — 5 лайфхаков
- 11:05 7 ноября
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- Служба новостей
Пищевая сода может быть полезна не только на кухне или в быту, но и на дачном участке. Опытные огородники скупают ее пачками и решают сразу 5 насущных проблем. Польза невероятная.
Так, если развести 1 столовую ложку соды, 1 столовую ложку растительного масла и 1 столовую ложку средства для мытья посуды в 1 литре теплой воды, то получится эффективный раствор от грибковых заболеваний огородных культур. Достаточно опрыскать таким составом заболевшее растение, и мучнистая роса или другие грибковые заболевания отступят. Спустя неделю такую обработку можно повторить.
С помощью соды можно раскислить грунт. Для этого достаточно растворить 100 граммов средства в литре воды и полить свежевскопанную почву. Затем нужно пройтись по грядке граблями.
Содовый раствор способен омолодить розы и обеспечить активное образование новых побегов. Для его приготовления нужно развести 1 чайную ложку соды, 1/2 чайной ложки нашатырного спирта и 1 чайную ложку сульфата магния в 5 литрах воды. Затем следует опрыскать кусты роз.
Кроме того, опытные дачники с помощью соды выводят сорняки, в том числе те, что растут между тротуарными плитками. Для приготовления содового раствора нужно 300 граммов соды развести в 1 литре воды и залить его в щели. Через месяц процедуру необходимо повторить. От сорняков не останется и следа.
Также сода отлично ликвидирует неприятный запах компоста. Для этого достаточо насыпать в компостную кучу 200 граммов гидрокарбоната натрия.
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