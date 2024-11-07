Хитрые дачники соду скупают пачками: и вот почему, польза невероятная — 5 лайфхаков

Пищевая сода может быть полезна не только на кухне или в быту, но и на дачном участке. Опытные огородники скупают ее пачками и решают сразу 5 насущных проблем. Польза невероятная.

Так, если развести 1 столовую ложку соды, 1 столовую ложку растительного масла и 1 столовую ложку средства для мытья посуды в 1 литре теплой воды, то получится эффективный раствор от грибковых заболеваний огородных культур. Достаточно опрыскать таким составом заболевшее растение, и мучнистая роса или другие грибковые заболевания отступят. Спустя неделю такую обработку можно повторить.