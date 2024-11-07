Новогодние праздники переносят из-за ситуации в стране: январские каникулы 2024-2025 больше не будут прежними

Какие изменения ждут россиян Министерство труда России анонсировало значительные изменения в праздничных и выходных днях на ближайшие два года. Эти инициативы направлены на более эффективное распределение рабочего времени и отдыха, что, по мнению ведомства, приведет к улучшению качества жизни граждан.

Продление новогодних каникул

Одним из ключевых изменений станет увеличение новогодних каникул в 2025 году. Россияне будут отдыхать с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Эти длительные каникулы позволят людям не только отпраздновать Новый год с близкими, но и полноценно отдохнуть перед началом следующего рабочего периода. Министерство труда отмечает, что продолжительный отдых способствует повышению продуктивности и улучшению общего здоровья граждан.

Два этапа майских праздников

Майские праздники также будут реорганизованы в два периода: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Это позволит россиянам отметить День весны и труда, а также День Победы, уделяя внимание важным культурным мероприятиям. Подобный подход помогает сохранить преемственность поколений и передавать патриотические ценности.

Новые выходные и улучшение качества жизни

В числе других изменений — предложение сделать 31 декабря 2025 года официальным выходным днем, чтобы упростить подготовку к праздникам и провести время с близкими. Полный список выходных на 2025 год включает:

с 1 по 7 января (новогодние каникулы)

с 22 по 23 февраля (День защитника Отечества)

с 8 по 9 марта (Международный женский день)

с 1 по 4 мая (День весны и труда)

с 8 по 11 мая (День Победы)

с 12 по 15 июня (День России)

с 2 по 4 ноября (День народного единства)

31 декабря (канун Нового года)