В Эжвинском районе Сыктывкара станция по очистке воды заработает к середине декабря

В столице Коми ведется активная работа по установке инженерных сетей для водоснабжения и канализации в рамках проекта по уменьшению содержания марганца. Об этом сообщает "Комиинформ", ссылаясь на ЭМУП "Жилкомхоз".

В июле этого года был заключен договор с фирмой "Спецтехстрой" на сооружение и подключение станции для приготовления и дозирования реагентов. По итогам лабораторных и пилотных испытаний была выбрана технология удаления марганца из воды с использованием перманганата калия.