В Эжвинском районе Сыктывкара станция по очистке воды заработает к середине декабря
- 08:45 7 ноября
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- Инесса Богатая
В столице Коми ведется активная работа по установке инженерных сетей для водоснабжения и канализации в рамках проекта по уменьшению содержания марганца. Об этом сообщает "Комиинформ", ссылаясь на ЭМУП "Жилкомхоз".
В июле этого года был заключен договор с фирмой "Спецтехстрой" на сооружение и подключение станции для приготовления и дозирования реагентов. По итогам лабораторных и пилотных испытаний была выбрана технология удаления марганца из воды с использованием перманганата калия.
По сведениям "Комиинформ", уже выбрано место для устройства фундамента, произведены работы по выемке грунта, который затем будет залит. На заводе идет производство оборудования, предполагаемая доставка которого планируется на конец ноября или начало декабря. Завершение полного монтажа станции ожидается к середине декабря.
Также отметим, что сотрудники лаборатории фильтро-очистной станции ежедневно отбирают пробы воды, которые полностью соответствуют санитарным требованиям, что подтверждают результаты анализов и проверки, проведенные Роспотребнадзором.