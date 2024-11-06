Печорец украл у собутыльника 740 тысяч рублей
- 01:00 7 ноября
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- Елизавета Петрова
В Печоре задержали человека, подозреваемого в краже более 700 тысяч рублей с карты, как сообщает пресс-служба МВД по Коми.
59-летний местный житель обратился в полицию в Печоре, сообщив о пропаже значительной суммы денег с его банковской карты.
Сотрудники раскрытия преступлений выяснили, что пострадавший употреблял алкоголь дома вместе с другом. Когда запасы спиртного закончились, хозяин квартиры решил докупить еще, но, зайдя в онлайн-банк, не смог закрыть сберегательный счет и перевести деньги на карту, а затем уснул. Гость воспользовался ситуацией, узнал пин-код и перевел часть денег на свой счет. В результате было украдено более 740 тысяч рублей.
Подозреваемый, которому 34 года, ранее уже имел судимость и потратил деньги на компьютер, ноутбук и колонку. Против него возбуждено уголовное дело по пункту "Г" части 3 статьи 158 УК РФ за кражу, и он задержан по статье 91 УПК РФ.
МВД по Коми предупреждает граждан об опасности употребления алкоголя, так как это не только вредит здоровью, но и может привести к другим неприятным последствиям. Будучи в состоянии опьянения, люди могут действовать неадекватно и агрессивно, а также совершать противоправные поступки. Более того, пьяные люди сами могут стать жертвами преступлений.