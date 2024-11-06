Печорец украл у собутыльника 740 тысяч рублей

В Печоре задержали человека, подозреваемого в краже более 700 тысяч рублей с карты, как сообщает пресс-служба МВД по Коми.

59-летний местный житель обратился в полицию в Печоре, сообщив о пропаже значительной суммы денег с его банковской карты.