В Коми предприятие получило предписание за заражение продукции усачами

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В период с июля по сентябрь 2024 года Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора совместно с прокуратурой Республики Коми провело незапланированную документарную проверку лесоперерабатывающего предприятия. Проверка была инициирована на основании материалов, полученных после выездного обследования лесозаготовительного участка в Усть-Вымском районе Республики Коми. На данном участке предприятие осуществляло производство, хранение и транспортировку лесной продукции за пределы зоны карантинного фитосанитарного режима.

Было обнаружено, что предприятие не соблюдало нормы борьбы с карантинными организмами, хранило неокоренную и необеззараженную подкарантинную продукцию без изоляции. Эта продукция была заражена карантинными вредителями, такими как малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus) и большой черный еловый усач (Monochamus urussovi (Fischer v. Waldheim).

Против юридического и ответственного лица были составлены протоколы по статье 10.1 КоАП РФ. Они были привлечены к ответственности и оштрафованы на 5000 и 500 рублей соответственно. Предприятию было предписано устранить выявленные нарушения, а именно, применить к зараженной подкарантинной продукции одну из следующих карантинных фитосанитарных мер по выбору владельца:

1) обеззараживание продукции по карантинным фитосанитарным требованиям;

2) обработка продукции таким образом, чтобы устранить жизнеспособность карантинных объектов, включая производство продукции, не относящейся к подкарантинной, с участием юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в реестре подкарантинных объектов и использующих технологии, лишающие карантинные объекты жизнеспособности.