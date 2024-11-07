Тепло станет через 30 минут: для нагрева квартиры обогреватели не нужны — теперь еще и проветривать придется
- 07:15 7 ноября
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- Служба новостей
После наступления отопительного сезона в квартире все-таки может сохраняться холод, ведь иногда для создания комфортной температуры в доме не хватает даже батарей. В подобной ситуации хозяйкам приходится идти на различные хитрости.
Проще всего поставить в комнаты дополнительные обогреватели, однако они сушат воздух, имеют высокую стоимость, а также при неправильном использовании могут привести к пожару, поэтому следует подобрать другой вариант. Речь идёт о кастрюле с водой.
Некоторые хозяйки замечали, что при приготовлении еды, кипячении воды в квартире становится намного теплее, поэтому подобный метод является рабочим. Наберите в кастрюлю воду, поставьте ее на средний огонь и дождитесь кипения, информирует techinsider.ru.
Во время кипения выделяется пар, который позволит эффективно нагреть не только кухню, но и всю квартиру. При необходимости подливайте воду, не допускайте её полного испарения из кастрюли.
Эффект от кипящей кастрюли будет заметен уже через 30 минут, при этом он способен сохраняться до нескольких часов, что станет настоящим спасением для некоторых хозяек.
Справка: Из-за испарения в квартире станет не только тепло, но и влажно. Благодаря этому методу вы сможете решить сразу две проблемы.