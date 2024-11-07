Тепло станет через 30 минут: для нагрева квартиры обогреватели не нужны — теперь еще и проветривать придется

После наступления отопительного сезона в квартире все-таки может сохраняться холод, ведь иногда для создания комфортной температуры в доме не хватает даже батарей. В подобной ситуации хозяйкам приходится идти на различные хитрости.

Проще всего поставить в комнаты дополнительные обогреватели, однако они сушат воздух, имеют высокую стоимость, а также при неправильном использовании могут привести к пожару, поэтому следует подобрать другой вариант. Речь идёт о кастрюле с водой.