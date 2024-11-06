Уголовное дело возбудили в Коми после нападения собак на ребенка
- 23:20 6 ноября
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- Елизавета Петрова
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал распоряжение возбудить уголовное дело по факту нападения бездомных собак на несовершеннолетнего в Коми.
Это было объявлено СК РФ в социальных сетях 6 ноября.
«В соцсетях была информация о нападении бездомных псов на ребенка в городке Сосногорск, Республика Коми. Обратите внимание на пассивность местных органов власти», — сообщили в СК.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Республике Коми Алексею Лыжину начать уголовное производство и подготовить отчет о выясненных деталях.
Как сообщалось ранее, нападение на ребенка произошло в Сосногорске 3 ноября. Жители местности жалуются на большое количество бездомных животных.
В октябре было известно об аналогичном случае в якутском поселке Чульман, где бродячие собаки напали на школьницу. Девочка, которой было 12 лет, умерла в больнице после нападения.