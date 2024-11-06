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Уголовное дело возбудили в Коми после нападения собак на ребенка

Уголовное дело возбудили в Коми после нападения собак на ребенкаФото из архива редакции

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал распоряжение возбудить уголовное дело по факту нападения бездомных собак на несовершеннолетнего в Коми.

Это было объявлено СК РФ в социальных сетях 6 ноября.

«В соцсетях была информация о нападении бездомных псов на ребенка в городке Сосногорск, Республика Коми. Обратите внимание на пассивность местных органов власти», — сообщили в СК.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Республике Коми Алексею Лыжину начать уголовное производство и подготовить отчет о выясненных деталях.

Как сообщалось ранее, нападение на ребенка произошло в Сосногорске 3 ноября. Жители местности жалуются на большое количество бездомных животных.

В октябре было известно об аналогичном случае в якутском поселке Чульман, где бродячие собаки напали на школьницу. Девочка, которой было 12 лет, умерла в больнице после нападения.

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