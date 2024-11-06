В Коми в 2024 году искали более тысячи дорожников
- 22:45 6 ноября
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- Елизавета Петрова
С начала года предприятия в сфере дорожного строительства и инфраструктуры разместили 141 тысячу вакансий в России, что на 20% превышает показатель за тот же период 2023 года.
Эти данные были получены в результате исследования специалистов hh.ru.
Уровень зарплат в этом секторе варьируется от 91 954 до 178 тысяч рублей, что выше прошлогоднего диапазона от 77 тысяч до 149 425 рублей. В республике Коми спрос на работников дорожного хозяйства увеличился на 3%, и работодатели искали свыше 1030 новых сотрудников.
Наиболее востребованными остаются инженеры-конструкторы (2,4%), бухгалтеры (2,4%), электромонтажники (2,9%), сварщики (3,5%), монтажники (3,6%), прорабы (5,0%), инженеры ПТО (6%), разнорабочие (7,8%), водители (8,8%) и машинисты (9,3%).
Доход в сфере дорожного хозяйства также продемонстрировал рост. По всей стране диапазон зарплат сейчас составляет от 91 954 до 178 000 рублей, тогда как в Коми он колеблется от 92 125 до 166 667 рублей. В 2023 году уровень зарплат оставался на схожем уровне.