На сельхозпредприятии Княжпогостского района рабочим задерживают зарплату

Фото из архива редакции

СПК «Княжпогостский» имеет задолженности по зарплатам, налоговым платежам и оплате за энергоресурсы. Министерство сельского хозяйства Республики Коми заверяет, что ситуация контролируется.

4 ноября в социальной сети «ВКонтакте» появился пост о том, что сотрудники сельхозкооператива «Княжпогостский» уже несколько месяцев не получают зарплату. Когда они обратились к директору Александру Делогу, им выплатили небольшие суммы в качестве аванса и попросили подождать с выплатами. Некоторые специалисты уволились.

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка республики отреагировало на жалобу. Сообщение в группе «ВКонтакте» информирует, что предприятие должно решить проблемы сложной финансово-экономической ситуации, в том числе погасить задолженности по налогам, за энергоресурсы и перед сотрудниками.

Ведомство оказывает содействие: проведены совещания с налоговыми органами и ресурсоснабжающими организациями по вопросам реструктуризации долгов. Руководителю СПК «Княжпогостский» предложены меры по оптимизации производственных затрат, улучшению структуры и продуктивности стада для увеличения молочного производства и роста доходов, что позволит выплачивать зарплаты. Заявлено о продолжении работы по поддержанию производственной деятельности.