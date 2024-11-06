В Коми директор УК избежала наказания за пожар в жилом доме
- 16:30 6 ноября
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- Елизавета Петрова
В Корткеросском районном суде было рассмотрено уголовное дело руководителя управляющей компании.
Её признали виновной в нарушении правил безопасности при обслуживании многоквартирного дома, расположенного на улице Первомайской в Корткеросе.
В первом и втором месяцах 2022 года руководитель не обеспечила регулярную очистку крыши от снега и льда. Это послужило причиной повреждения электрического кабеля и последующего пожара, который полностью уничтожил дом на 12 квартир. Благодаря внимательности жильцов удалось избежать человеческих жертв.
Суд вынес наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей, однако от уголовной ответственности женщину освободили, так как истёк срок давности, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ранее мы писали о том, что в Коми мужчина, который пугал супругу, собираясь погрузить ее голову в кастрюлю с кипящей водой, не понес наказания.