В Коми директор УК избежала наказания за пожар в жилом доме

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В Корткеросском районном суде было рассмотрено уголовное дело руководителя управляющей компании. Её признали виновной в нарушении правил безопасности при обслуживании многоквартирного дома, расположенного на улице Первомайской в Корткеросе.

В первом и втором месяцах 2022 года руководитель не обеспечила регулярную очистку крыши от снега и льда. Это послужило причиной повреждения электрического кабеля и последующего пожара, который полностью уничтожил дом на 12 квартир. Благодаря внимательности жильцов удалось избежать человеческих жертв.

Суд вынес наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей, однако от уголовной ответственности женщину освободили, так как истёк срок давности, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.