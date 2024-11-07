Размер небольшой, но хоть так. Пенсионерам зачислят разовую выплату 7 ноября

Символическая сумма поступит отдельно от пенсии Новую разовую выплату начнут зачислять на банковские карты пенсионеров уже с 7 ноября. Такая сумма поступит пожилым людям, которые относятся к определенной категории. Размер выплаты будет не самым большим, но все равно полезным для пенсионеров. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

По ее словам, данные деньги придут людям отдельно от пенсии. Ведь пенсию за ноябрь граждане уже получили почти во всех регионах. Но отдельным категориям пожилых людей сейчас будут приходить еще и бонусы, которые идут в дополнение к ежемесячной выплате.

Отмечается, что такие выплаты будут поступать пенсионерам на уровне своего региона. Почти во всех субъектах Федерации власти поддерживают тех пенсионеров, которые пережили тяжелые события в своей жизни. Например, рассчитывать на бонус могут те люди, которые относятся к категории тружников тыла. Им доплатят по 600 - 800 рублей в зависимости от региона.

То же касается переживших политические репрессии. Им аналогичная сумма придет вне зависимости от уровня дохода. А пенсионеры, которые считаются детьми войны, то есть которым на момент ВОВ еще не было 18 лет, смогут рассчитывать на выплату от 700 до 1500 рублей.