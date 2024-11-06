Какая женщина создана для семьи: Омар Хайям назвал главный признак — восточный мудрец открыл глаза одним четверостишием
- 00:00 7 ноября
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- Служба новостей
В восточной философии множество мудрых изречений касаются создания гармоничных отношений и поиска подходящего жизненного партнера. Омар Хайям, знаменитый восточный мудрец, и в своих четверостишиях, известных как рубаи, поделился видением о признаках идеальной женщины.
В одном из его известных рубаи он говорит:
"Многих женщин в парчу, жемчуга одевал, Но не мог я найти среди них идеал. Я спросил мудреца: — Что же есть совершенство? — Та, что рядом с тобою! — Он мне сказал."
Эти строки учат, что бесконечные поиски идеала и постоянные дары избраннице не всегда ведут к нахождению совершенной спутницы.
Мудрость этого четверостишия заключается в понимании того, что быть подходящим партнером — не одно и то же, что быть любимым. Важнее внешнего облика — личные качества, которые раскрываются, когда женщина находится рядом с любимым.
Кроме того, поэтическое изречение подчеркивает, что главная черта идеальной женщины — умение стать совершенной партнёршей для определённого человека. Это проявляется в её взаимодействии с избранником, способности поддерживать и находить компромиссы.
Информация: Омар Хайям был персидским поэтом, философом, математиком и астрономом, известным созданием одного из самых точных календарей, который используется до сих пор, пишет портал hibiny.ru.