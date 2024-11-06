Какая женщина создана для семьи: Омар Хайям назвал главный признак — восточный мудрец открыл глаза одним четверостишием

В восточной философии множество мудрых изречений касаются создания гармоничных отношений и поиска подходящего жизненного партнера. Омар Хайям, знаменитый восточный мудрец, и в своих четверостишиях, известных как рубаи, поделился видением о признаках идеальной женщины.

В одном из его известных рубаи он говорит: