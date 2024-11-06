Сыктывкарка зарезала друга из-за видео с обнаженной женщиной

Фото из архива редакции

Сыктывкарский городской суд Республики Коми рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы. Она признана виновной по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Сыктывкара.

Судом установлено, что в феврале 2024 года нетрезвая сыктывкарка на почве конфликта ударила своего приятеля ножом, причинив ему легкий вред здоровью. Спустя два месяца, в апреле 2024 года, на почве личной неприязни

она нанесла этому же знакомому не менее 15 ударов ножом, от чего тот скончался на месте преступления. Поводом для агрессии послужило видео с обнаженной сыктывкаркой, которое потерпевший записал без ее согласия на свой телефон.

Суд назначил женщине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, после освобождения из которой она на протяжении 1 года будет ограничена в свободе. Также суд

удовлетворил иск родственницы погибшего мужчины о взыскании с осужденной компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в размере 1 млн рублей.