Любимый завтрак доведет до рака: один кусочек этого продукта в день хуже выкуренной сигареты

Яичница с беконом – популярный завтрак, однако частое его употребление может нанести вред здоровью. Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Nutrients, бекон может быть особенно опасен для людей с высоким кровяным давлением. Высокое содержание натрия в этом продукте способствует задержке жидкости в организме, что может осложнить течение заболевания, отмечает диетолог Триста Бест.

Частое потребление бекона также негативно сказывается на здоровье кишечника и может увеличить риск развития рака. Из обработанного мяса усваивается только около 10 процентов полезных полиненасыщенных жиров, в то время как примерно 40 процентов составляют вредные насыщенные жиры.