Любимый завтрак доведет до рака: один кусочек этого продукта в день хуже выкуренной сигареты
- 15:17 6 ноября
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- Служба новостей
Яичница с беконом – популярный завтрак, однако частое его употребление может нанести вред здоровью. Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Nutrients, бекон может быть особенно опасен для людей с высоким кровяным давлением. Высокое содержание натрия в этом продукте способствует задержке жидкости в организме, что может осложнить течение заболевания, отмечает диетолог Триста Бест.
Частое потребление бекона также негативно сказывается на здоровье кишечника и может увеличить риск развития рака. Из обработанного мяса усваивается только около 10 процентов полезных полиненасыщенных жиров, в то время как примерно 40 процентов составляют вредные насыщенные жиры.
Ученые подчеркивают, что полиненасыщенные жиры, присутствующие, к примеру, в рыбе, полезны для сердца и помогают нормализовать уровень холестерина. Хотя небольшое количество насыщенных жиров не так вредно, их содержание в беконе составляет приблизительно 40 процентов, что довольно много.
Кроме того, жареный бекон может способствовать росту вредных бактерий, что нарушает баланс микрофлоры кишечника. Диетолог советует умеренно употреблять бекон, стараясь ограничиться небольшими порциями.
Важно помнить, что данная информация носит ознакомительный характер и не заменяет медицинские рекомендации. Для профессиональных советов по вопросам питания и здоровья рекомендуется обратиться к врачу, пишет pg21.ru.