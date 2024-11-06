Ножи острее, чем у шеф-поваров: быстрый способ заточки без бруска – нужно всего 2 минуты
- 13:30 6 ноября
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- Служба новостей
Чаще всего ножи перестают хорошо резать в самый неподходящий момент. Когда хозяйка торопится, чтобы приготовить еду, подобные обстоятельства могут вызвать дискомфорт. Однако впредь переживать из-за этого не стоит. Найден способ, позволяющий за считаные минуты решить проблему.
Оказывается, быстро и легко наточить нож можно при помощи керамической посуды. Можно использовать обычную чашку или тарелку. Переверните ее верх дном — внизу будет окружность светлого цвета, на которой нет покрытия. Понадобится именно эта часть посуды.
Нужно провести лезвием ножа по этой керамической окружности. Держите нож горизонтально поверхности, чтобы получилось сделать его острым. Важно наточить обе стороны лезвия. Таким образом буквально за несколько минут вы вернете ножу остроту и сможете продолжить работу, пишет krasnoyarskmedia.ru.