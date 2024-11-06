Ножи острее, чем у шеф-поваров: быстрый способ заточки без бруска – нужно всего 2 минуты

Чаще всего ножи перестают хорошо резать в самый неподходящий момент. Когда хозяйка торопится, чтобы приготовить еду, подобные обстоятельства могут вызвать дискомфорт. Однако впредь переживать из-за этого не стоит. Найден способ, позволяющий за считаные минуты решить проблему.

Оказывается, быстро и легко наточить нож можно при помощи керамической посуды. Можно использовать обычную чашку или тарелку. Переверните ее верх дном — внизу будет окружность светлого цвета, на которой нет покрытия. Понадобится именно эта часть посуды.