Учитель сыктывдинской школы "подарил" мошенникам 5,4 млн рублей

Фото из архива "ПроГород Киров"

В полицию Сыктывдинского района обратился 50-летний педагог из местной школы, заявив о мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД Коми. Мужчина поведал, что в поисках дополнительного дохода оставил личные данные на инвестиционной платформе, реклама которой ему попалась в соцсетях. Вскоре с ним связались с предложением регистрации на этом сайте. Затем его якобы познакомили с опытным аналитиком для поиска выгодных сделок и помощи в финансовых операциях.

«Личный консультант» месяц поддерживал общение с доверчивым клиентом, который наблюдал за ростом виртуальных средств на поддельном счете. В итоге мошенник убедил азартного жителя Сыктывдинского района вложить более 5,4 млн рублей в несуществующие активы, из которых 800 тысяч рублей были кредитными, а 4,6 млн рублей взяты в долг у знакомых.

Когда потерпевший попытался вывести свои деньги вместе с «прибылью», это оказалось невозможным, а его «помощники» прекратили выходить на связь, отключив свои телефоны.