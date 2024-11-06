"Проверят каждого": пенсионеров, которые дожили до 65 лет, ждет сюрприз с 7 ноября

С такими людьми начнется определенный процесс О новой ситуации предупредили пожилых граждан, которые уже достигли возраста 65 лет. Для них в ближайшее время начнется процесс, в ходе которого проверят каждого такого пенсионера. Но делать это будут только по личному запросу. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

По ее словам, уже с 7 ноября в регионах начнется новый этап программы, в рамках которой пожилых людей будут отвозить в медицинские учреждения. Такая транспортировка будет бесплатной для каждого пенсионера, но только в том случае, если человек уже достиг возраста 65 лет. В таком случае поездка будет бесплатной туда и обратно.

Отмечается, что для пенсионеров будут выделять специальный транспорт, оборудованный для перевозки в том числе маломобильных граждан. Нужно будет отправить запрос в соцзащиту, чтобы была составлена заявка и машина приехала по указанному адресу.

"Раньше для того, чтобы съездить в лечебное учреждение, будь то на плановое обследование или же из-за конкретного недомогания, пенсионерам приходилось пользоваться общественным транспортом, который не всегда ходит так, как нужно. А иногда пожилые люди и вовсе вызывали для этих целей такси, что больно било по их бюджету. Но сейчас добраться до больницы можно будет бесплатно", - уточнила эксперт.