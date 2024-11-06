Овощ, который убивает почки: в Европе от него отказались, а в России до сих пор едят

Ревень – популярный ингредиент для варенья, компотов и пирогов в России. Но многие не знают, что этот овощ может быть опасен для здоровья.

В Европе отказались от употребления ревеня из-за высокого содержания щавелевой кислоты. Она может накапливаться в организме и способствовать образованию камней в почках.