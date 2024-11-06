Овощ, который убивает почки: в Европе от него отказались, а в России до сих пор едят
- 09:20 6 ноября
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- Служба новостей
Ревень – популярный ингредиент для варенья, компотов и пирогов в России. Но многие не знают, что этот овощ может быть опасен для здоровья.
В Европе отказались от употребления ревеня из-за высокого содержания щавелевой кислоты. Она может накапливаться в организме и способствовать образованию камней в почках.
Врачи рекомендуют употреблять ревень осторожно, особенно людям с проблемами с почками. Отмечается, что ревень также богат витамином С, калием, магнием и другими полезными минералами. Поэтому его по-прежнему любят в России.
Важно знать, что наибольшее количество щавелевой кислоты содержится в листьях растения. Поэтому наслаждайтесь ревенем в меру, и помните о том, что важно слушать свой организм!