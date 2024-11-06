В Коми взрослые и дети могут сделать прививку от пневмококка

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В Коми продолжается кампания по прививке против пневмококка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона. Этот микроорганизм вызывает такие заболевания, как менингит, сепсис, пневмония, синусит и средний отит. По данным ведомства, проведение прививок позволяет снизить вероятность пневмококкового менингита, тяжелых пневмоний и сепсиса на 80%.

В России прививка от пневмококковой инфекции включена в Национальный календарь профилактических прививок и Календарь прививок по эпидемическим показаниям. Вакцинация проводится однократно, а прочный иммунитет формируется через три недели.

Согласно календарю прививок, вакцинация против пневмококка обязательна для детей до двух лет. На 2024 год в республике планируют привить 6000 детей и провести ревакцинацию для 5994 детей. На данный момент в течение девяти месяцев вакцину получили 4124 ребенка, а ревакцинацию прошли 4328 детей. Все государственные медицинские учреждения обеспечены достаточным количеством вакцины для профилактики пневмококковой инфекции.

Прививочный календарь по эпидемическим показаниям также предусматривает вакцинацию взрослых из группы риска — граждан старше 60 лет с хроническими легочными заболеваниями, людей пожилого возраста, проживающих в закрытых социальных учреждениях, а также военных и призывников.