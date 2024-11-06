Прокуратура Коми подтвердила нарушения промбезопасности на месте нефтеразлива в Троицко-Печорском районе
- 08:45 6 ноября
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- Инесса Богатая
В Троицко-Печорском районе Коми сотрудники прокуратуры продолжают проводить проверку по факту нефтеразлива. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На прошлой неделе представитель природоохранной прокуратуры посетил место аварии, связанной с разгерметизацией нефтепровода, который эксплуатируется ООО "Нижнеомринская нефть". В сотрудничестве со специалистами Росприроднадзора и Печорского управления Ростехнадзора он контролировал проводимые работы по локализации разлива и очистке загрязненных мест.
В ходе инспекции были изучены фонды нефтяных скважин и инфраструктура нефтепроводов данного предприятия. Зафиксированы нарушения норм промышленной безопасности.
Специалисты лаборатории выполнили отбор загрязненных нефтепродуктами участков земли и водоемов. На основании полученных данных будет установлена степень загрязнения природных ресурсов и произведен расчет ущерба от нефтяного разлива.
По итогам проверки прокуратура примет комплекс мер для устранения выявленных нарушений, а также будет осуществлен контроль за привлечением виновных к ответственности в соответствии с законом.