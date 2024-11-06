В Коми за неделю сотрудники ГАИ лишили прав 80 нетрезвых водителей
- 06:30 6 ноября
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- Инесса Богатая
За прошедшую неделю инспекторы ГИБДД Коми отстранили от управления 80 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из которых 10 человек стали фигурантами уголовных дел, информирует пресс-служба МВД по Коми.
По информации ведомства, лишь за выходные сотрудники ГИБДД выявили и отстранили от вождения 39 водителей, находившихся в нетрезвом состоянии или отказавшихся от медицинского освидетельствования.
Наибольшее количество таких нарушителей зафиксировано в Сыктывкаре, Ухте, Усинске и Сосногорске.
Напоминаем, за вождение в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено административное наказание, включающее лишение прав на управление транспортными средствами на срок от 1, 5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение возможна уголовная ответственность с лишением свободы до 2 лет и ограничением в занятии определенными должностями или деятельностью до 3 лет.
Госавтоинспекция Республики Коми призывает всех участников дорожного движения: Если вы заметили водителя в состоянии опьянения, немедленно сообщите об этом ближайшему патрулю ДПС или позвоните в дежурную часть по телефону 02 (112 с мобильного).