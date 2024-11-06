В Коми за неделю сотрудники ГАИ лишили прав 80 нетрезвых водителей

За прошедшую неделю инспекторы ГИБДД Коми отстранили от управления 80 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из которых 10 человек стали фигурантами уголовных дел, информирует пресс-служба МВД по Коми.

По информации ведомства, лишь за выходные сотрудники ГИБДД выявили и отстранили от вождения 39 водителей, находившихся в нетрезвом состоянии или отказавшихся от медицинского освидетельствования.