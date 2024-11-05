52% сыктывкарцев выступают за пожизненный запрет на продажу сигарет родившимся после 2009 года

Большинство жителей Сыктывкара поддерживают предложение Минздрава о запрете на пожизненную продажу продукции с никотином для тех, кому сейчас 15 лет и младше. О такой статистике сообщает сервис Superjob.

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой ужесточения правил продажи табачных и никотиновмесещих продуктов, предложив запретить их продажу людям, родившимся после 31 декабря 2009 года. Идею поддерживают 52% горожан. Женщины в большей степени, чем мужчины, одобряют предложение Минздрава (соответственно, 57% против 47%). Горожане в возрасте от 35 до 45 лет выражают наибольшую поддержку запрету в сравнении с другими возрастными группами (60%). Из числа никогда не куривших жителей, 6 из 10 поддержали бы введение запрета на продажу сигарет людям младше, родившимся после 2009 года.