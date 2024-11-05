52% сыктывкарцев выступают за пожизненный запрет на продажу сигарет родившимся после 2009 года
- 5 ноября 23:20
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- Инесса Богатая
Большинство жителей Сыктывкара поддерживают предложение Минздрава о запрете на пожизненную продажу продукции с никотином для тех, кому сейчас 15 лет и младше. О такой статистике сообщает сервис Superjob.
Министерство здравоохранения России выступило с инициативой ужесточения правил продажи табачных и никотиновмесещих продуктов, предложив запретить их продажу людям, родившимся после 31 декабря 2009 года. Идею поддерживают 52% горожан. Женщины в большей степени, чем мужчины, одобряют предложение Минздрава (соответственно, 57% против 47%). Горожане в возрасте от 35 до 45 лет выражают наибольшую поддержку запрету в сравнении с другими возрастными группами (60%). Из числа никогда не куривших жителей, 6 из 10 поддержали бы введение запрета на продажу сигарет людям младше, родившимся после 2009 года.
15% выступают против данного законопроекта, утверждая, что "любой запрет создает условия для черного рынка" и "взрослые имеют право сами решать, стоит ли им курить". Ожидаемо, курильщики чаще высказываются против таких жестких мер (29%).
Интересно, что 26% текущих курильщиков собираются бросить эту вредную привычку в следующем году.
Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября 2024 года.