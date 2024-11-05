Житель Коми обокрал свою мать-пенсионерку: теперь его ждет суд

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В прокуратуре Усинска утвердили обвинительное заключение по уголовному делу против 39-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. По предоставленным данным, жителю Усинска предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ и пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ за кражу, повлекшую значительный ущерб гражданину, а также за воровство средств с банковского счета.

Так, по информации следствия, 1 октября 2024 года житель Усинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался тем, что его мама-пенсионерка ушла из дома после ссоры с ним. Зайдя в её комнату, он похитил золотые украшения и сдал их в ломбард, нанеся ущерб на сумму 13, 4 тысячи рублей.

Через несколько дней он, без ведома и согласия матери, взял её телефон и оформил на её имя кредит на сумму 10 тысяч рублей. Эти деньги он перевел на свой счёт и потратил на свои нужды.