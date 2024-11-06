Нереальное счастье: Володина назвала главного везунчика ближайших 20 лет — достанутся все лавры

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Астролог Василиса Володина уверена, что у тельцов наступил период истинного счастья, который продлится минимум 20 лет. "За спиной у Тельцов появятся авторитетные люди, которые будут решать важные вопросы и помогать в продвижении. Деньги не заставят себя долго ждать", - заявила она.

Тельцы, по мнению Володиной, Тельцы смогут воплотить в жизнь заветные мечты и приобрести то, о чем и думать раньше не могли, пишет Teleprogramma.

По словам астролога, представители данного Знака Зодиака станут настоящим центром притяжения удачи до конца текущего года. И если ваша жизнь в прошлом катилась под откос, то уже со дня на день она сделает поворот на 180 градусов.