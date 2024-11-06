Если опадают и желтеют листья на толстянке: ландшафтный дизайнер назвала 2 вещи, которые спасут денежное дерево

Толстянка или «денежное дерево» является одним из самых распространенных суккулентов, который может при правильном уходе превратиться в красивое мини-дерево. Однако иногда поклонники комнатных цветов сталкиваются с проблемами — листья цветка желтеют и опадают.

Ландшафтный дизайнер Ольга Никонорова рассказала, на что необходимо обратить внимание, чтобы исправить ситуацию. Прежде всего, полив.