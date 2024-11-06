Если опадают и желтеют листья на толстянке: ландшафтный дизайнер назвала 2 вещи, которые спасут денежное дерево
- 07:13 6 ноября
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- Служба новостей
Толстянка или «денежное дерево» является одним из самых распространенных суккулентов, который может при правильном уходе превратиться в красивое мини-дерево. Однако иногда поклонники комнатных цветов сталкиваются с проблемами — листья цветка желтеют и опадают.
Ландшафтный дизайнер Ольга Никонорова рассказала, на что необходимо обратить внимание, чтобы исправить ситуацию. Прежде всего, полив.
Со слов Никоноровой, нельзя переувлажнять почву, так как корни растения начнут подгнивать, а значит здоровых листов ждать не стоит. Если вы все-таки переувлажнили почву, то растение стоит пересадить в более рыхлый грунт.
Как отмечает Никонорова, отлично подойдет готовая почвосмесь «для кактусов и суккулентов». Если корни уже начали подгнивать, то необходимо не только пересадить растение в новый грунт, но и удалить все гнилые части на корнях.
Кроме того, лучше всего пересадить комнатный цветок в новый горшок. Если нового горшка нет, то просто помойте хорошо с мылом старый, пишет портал «Антонов сад».
Также важно следить за освещением толстянки. «Денежное дерево» любит яркое освещение. Если освещение для растения плохое, то листья сначала слегка краснеют, а затем начинают опадать. Здесь возможны 2 варианта — досветка или перестановка суккулента в более освещенное место, пишет hibiny.ru.