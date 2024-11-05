В Сыктывкаре Росгвардейцы задержали в кафе мужчину в нижнем белье

За последнюю неделю сотрудники Росгвардии в Сыктывкаре задержали и доставили в полицию людей, нарушавших порядок в развлекательных заведениях, как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Коми.

В одном из инцидентов сигнал тревоги поступил из бара на Сысольском шоссе. Прибывшие на вызов росгвардейцы установили, что посетитель отказывается платить счет в размере около шести тысяч рублей. Мужчина 1971 года рождения категорически не соглашался с требованиями персонала оплатить услуги.