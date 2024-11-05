В Сыктывкаре Росгвардейцы задержали в кафе мужчину в нижнем белье
- 19:00 5 ноября
- 16+
- Инесса Богатая
За последнюю неделю сотрудники Росгвардии в Сыктывкаре задержали и доставили в полицию людей, нарушавших порядок в развлекательных заведениях, как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Коми.
В одном из инцидентов сигнал тревоги поступил из бара на Сысольском шоссе. Прибывшие на вызов росгвардейцы установили, что посетитель отказывается платить счет в размере около шести тысяч рублей. Мужчина 1971 года рождения категорически не соглашался с требованиями персонала оплатить услуги.
В другой ситуации девушка 1997 года рождения своим агрессивным поведением создавала неудобства посетителям и работникам заведения на улице Первомайская.
В третьем случае, чтобы остановить агрессивные действия одного из посетителей кафе на Сысольском шоссе, бармен нажал тревожную кнопку. На место сразу же прибыла Росгвардия, и сотрудник объяснил, что мужчина вел себя агрессивно, находился в кафе в нижнем белье, создавал помехи для работы сотрудников и отдыха клиентов, игнорировал замечания. Нарушитель 1986 года рождения был задержан представителями Росгвардии.
По всем этим фактам проводится проверка.