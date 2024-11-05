Жители Коми за неделю перевели мошенникам более 35 миллионов рублей

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В течение прошлой недели злоумышленники обманули 73 жителя Коми, похитив у них суммарно более 35 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. По информации ведомства, в половине случаев пострадавших заранее предупреждали сотрудники полиции о возможных схемах мошенничества, однако они потеряли бдительность в процессе разговора с киберпреступниками.

Так, например, в местное отделение полиции "Вуктыльское" обратилась женщина, родившаяся в 1963 году. Она поведала правоохранителям о звонке от человека, который представился представителем Росфинмониторинга. Незнакомец заявил пенсионерке о попытке списания средств с ее счетов и переадресовал ее на "компетентного" специалиста.

Спустя некоторое время с женщиной связался "сотрудник ФСБ", подтвердив слова предыдущего звонившего и сообщив, что на ее имя уже оформлен кредит. Чтобы избежать незаконного списания денег и появления нежелательного долга, он предложил перевести 400 тысяч рублей на "безопасный" счет и взять встречный заем на 150 тысяч от имени потерпевшей. Доверившись этим советам, женщина отправила более полумиллиона рублей на указанные счета. Ущерб составил около 550 тысяч рублей.

66-летний житель Ухты также стал жертвой обмана, переведя около 3, 2 миллиона рублей на "безопасный счет". Несколько дней ему звонили мошенники, притворяясь сотрудниками различных банков и правоохранительных структур, которые сообщали о неких несанкционированных кредитах. В итоге мужчина, следуя совету аферистов для "исчерпания кредитного потенциала", оформил несколько займов и перевел все полученные средства на указанные счета.

Также жительница Печоры 1966 года рождения осталась без денег после разговоров в мессенджере с "финансовым экспертом". Псевдо-специалист рассказал ей о популярной схеме быстрого заработка и убедил перевести 10 тысяч рублей на якобы брокерский счет. Затем, чтобы увеличивать доход, женщина взяла кредит в банке на 295 тысяч рублей и перевела их по требуемым реквизитам. Когда пришло время выводить "заработок", деньги не поступили, а собеседник исчез.

По всем этим случаям возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

МВД Республики Коми настоятельно советует жителям не доверять незнакомцам, представляющимся сотрудниками различных заведений и сообщающим тревожные сообщения о ваших финансах.

Всегда разумнее прервать разговор и самостоятельно обратиться в официальное учреждение, от имени которого поступил звонок.

Не переводите деньги на неизвестные "безопасные депозиты" по советам телефонных разговоров. Ваши банковские карты — наиболее надежные и безопасные для хранения личных средств.