В Сыктывкаре в 2025 году появится еще одна площадка для выгула собак
- 01:00 6 ноября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре в микрорайоне Орбита планируют создать еще одно место для выгула собак. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на депутата Госсовета Коми Сергея Артеева.
Площадку хотят разместить на участке с густыми зарослями в 2025 году. Первая такая территория в Орбите была устроена на улице Петрозаводская рядом с институтом естественных наук СГУ им. П. Сорокина, а новую планируют разместить у дома №180/1 на Октябрьском проспекте. Сейчас это место покрыто кустарником и лежащими деревьями. Площадка свободна от коммуникаций и годится для выгула собак.
В Сыктывкаре первая специализированная территория для выгула домашних животных была организована в 2018 году с окончанием благоустройства Мичуринского парка. Вторая появилась в 2019 году в парке Строитель. К маю 2022 года, по данным мэрии, это были единственные специально оборудованные места для выгула животных.
Третью специализированную зону в микрорайоне Орбита на улице Петрозаводской начали создавать в 2022 году. Подрядчик занялся подготовкой земли, заложил тротуар, установил бордюрный камень, обсыпал площадку песком и оградил её металлическим забором. Были поставлены четыре световые опоры с LED-осветительными элементами. В 2023 году на этой площадке появились тренажёры для собак.
После открытия жители Сыктывкара писали, что площадка начинает приходить в упадок. На фотографиях видно: территория не ухожена, из земли выступают доски и металлические элементы, часть инфраструктуры повреждена, а строительные леса разбросаны. Мэрия позже инициировала аукцион для поиска подрядчика, чьи обязанности будут включать очистку снега, посыпку дорожек песком и уборку мусора.
По информации "БНК", бывший мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова заявила, что власти рассматривают возможность создания площадок для выгула домашних животных в каждом микрорайоне города.