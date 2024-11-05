В Сыктывкаре в 2025 году появится еще одна площадка для выгула собак

В Сыктывкаре в микрорайоне Орбита планируют создать еще одно место для выгула собак. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на депутата Госсовета Коми Сергея Артеева.

Площадку хотят разместить на участке с густыми зарослями в 2025 году. Первая такая территория в Орбите была устроена на улице Петрозаводская рядом с институтом естественных наук СГУ им. П. Сорокина, а новую планируют разместить у дома №180/1 на Октябрьском проспекте. Сейчас это место покрыто кустарником и лежащими деревьями. Площадка свободна от коммуникаций и годится для выгула собак.