Соду покупаем пачками в ноябре: сыплем ее в носки - простое действие даст шикарный эффект

Не все хозяева знают, как использовать пищевую соду в домашнем обиходе, и часто упаковка просто простаивает в шкафу годами. Многие даже шутят, что сода — это вечный продукт.

Однако, если научиться использовать ее правильно, сода может стать настоящим помощником в быту. Мы расскажем, как ее применять в носках в осенний сезон.