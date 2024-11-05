Соду покупаем пачками в ноябре: сыплем ее в носки - простое действие даст шикарный эффект
- 00:00 6 ноября
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- Служба новостей
Не все хозяева знают, как использовать пищевую соду в домашнем обиходе, и часто упаковка просто простаивает в шкафу годами. Многие даже шутят, что сода — это вечный продукт.
Однако, если научиться использовать ее правильно, сода может стать настоящим помощником в быту. Мы расскажем, как ее применять в носках в осенний сезон.
Аналитики специализированного канала "Быстрая уборка" поделились необычными способами использования соды.
Осенью часто бывает, что ноги остаются мокрыми. Обувь может промокать, или ноги вспотевают после пребывания в теплом помещении.
Сушить мокрую обувь с помощью отопительных приборов не рекомендуется, так как это может ее повредить. Но и обувь, не успевшая высохнуть к следующему дню, доставляет дискомфорт.
На помощь придет простой метод. Возьмите старую пару носков, наполните каждый питьевой содой и завяжите. Такие импровизированные мешочки положите в обувь на ночь. Сода впитает влагу, и ваша обувь снова станет сухой, пишет magadanmedia.ru.