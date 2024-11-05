Только не уксус с содой: простой предмет из ванной удалит волосяной засор за 3 минуты — без всяких тросов

Засор в трубах — частое явление в ванной комнате. Популярные методы очистки стоков при помощи соды и уксуса здесь не помогут, ведь причиной «пробок» в сливах санузла обычно становятся волосы, а не жир и пищевые остатки, как в кухне.

Однако и в ванной вычистить засоры можно простым способом без специальных приспособлений. Химические средства не нужны, а механическое приспособление точно имеется у вас под рукой.