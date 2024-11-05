Только не уксус с содой: простой предмет из ванной удалит волосяной засор за 3 минуты — без всяких тросов
- 15:17 5 ноября
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- Служба новостей
Засор в трубах — частое явление в ванной комнате. Популярные методы очистки стоков при помощи соды и уксуса здесь не помогут, ведь причиной «пробок» в сливах санузла обычно становятся волосы, а не жир и пищевые остатки, как в кухне.
Однако и в ванной вычистить засоры можно простым способом без специальных приспособлений. Химические средства не нужны, а механическое приспособление точно имеется у вас под рукой.
Очистить засор в сливном отверстии поможет напор воды. Справится с этим даже женщина. Нужно взять душевую лейку и открутить ее от шланга. Учтите, что внутри конструкции есть резиновая прокладка, так что не потеряйте ее.
Первый способ. Нужно включить горячую воду и мощной струей воды из шланга промыть каждое отверстие в сливе. Чаще всего этого достаточно, чтобы вода начала свободно уходить.
Второй способ подойдет для более тяжелых случаев. Понадобится гибкий резиновый шланг, который нужно надеть шланг от душа, прижать к сливу и обернуть конструкцию влажной тряпкой, чтобы получилась своего рода герметичная пробка.
После этого включите воду на полную мощность на 3−5 минут. Напор воды протолкнет все загрязнения в канализацию, и засор будет устранён, сообщают на trucsetbricolages.com.