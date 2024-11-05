Вместо "Сельди под шубой": на Новый год-2025 приготовьте салат "Король" — станете любимчиком Зеленой Деревянной Змеи
- 17:03 5 ноября
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- Служба новостей
Салаты являются неотъемлемой частью праздничного стола, и Новый год не является исключением. Однако многим уже приелись классические салаты, в том числе "Сельдь под шубой". Мы предлагаем вам порадовать себя и домочадцев салатом "Король".
Для его приготовления нужны:
- Скумбрия копченая (филе) — 1 уп.;
- свёкла — 500 гр.;
- картофель — 300 гр.;
- лук — 1 шт.;
- сыр — 50 гр.;
- соль — по вкусу;
- майонез — по вкусу.
Для маринада:
- уксус;
- сахар.
Способ приготовления
Рыбу нарежьте на небольшие кусочки.
Лук необходимо замариновать. Возьмите 1 ст.л. уксуса 9%, 1 ч.л. сахара и стакан воды. Нарежьте лук и залейте водой с добавлением уксуса и сахара. Оставьте на 15 минут.
Отварные свеклу и картофель натрите на крупной терке, а сыр — на мелкой.
Теперь необходимо собрать салат. Первым слоем идет половина свеклы. Затем нанесите сетку из майонеза.
Затем идет картофель, также сделайте сетку из майонеза.
Далее следует лук и рыба. После слоя из рыбы нанесите сетку из майонеза.
Еще один слой делается из сыра. Поверх сыра нанесите сетку из майонеза и выложите оставшуюся свеклу.
Украсить можно зеленью. Также отправьте салат на несколько часов в холодильник.