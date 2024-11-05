Вместо "Сельди под шубой": на Новый год-2025 приготовьте салат "Король" — станете любимчиком Зеленой Деревянной Змеи

Кадр из видео канала Калниной Натальи

Салаты являются неотъемлемой частью праздничного стола, и Новый год не является исключением. Однако многим уже приелись классические салаты, в том числе "Сельдь под шубой". Мы предлагаем вам порадовать себя и домочадцев салатом "Король". Для его приготовления нужны:

Скумбрия копченая (филе) — 1 уп.;

свёкла — 500 гр.;

картофель — 300 гр.;

лук — 1 шт.;

сыр — 50 гр.;

соль — по вкусу;

майонез — по вкусу. Для маринада:

уксус;

сахар.

Способ приготовления

Рыбу нарежьте на небольшие кусочки.



Лук необходимо замариновать. Возьмите 1 ст.л. уксуса 9%, 1 ч.л. сахара и стакан воды. Нарежьте лук и залейте водой с добавлением уксуса и сахара. Оставьте на 15 минут.

Отварные свеклу и картофель натрите на крупной терке, а сыр — на мелкой.

Теперь необходимо собрать салат. Первым слоем идет половина свеклы. Затем нанесите сетку из майонеза.

Затем идет картофель, также сделайте сетку из майонеза.

Далее следует лук и рыба. После слоя из рыбы нанесите сетку из майонеза.

Еще один слой делается из сыра. Поверх сыра нанесите сетку из майонеза и выложите оставшуюся свеклу.