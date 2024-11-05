Каждый ноябрь сыплем соль в ботинки и бед не знаем: Вот для чего она там нужна

Хозяйки привыкли использовать соль по назначению, добавляют её в пищу. Мало кто знает другое её свойство, стоит испробовать его на практике.

Аналитики канала "Мужские домашние дела" рассказывают, как её можно применить. Оказывается, соль может помочь в уходе за обувью осенью.