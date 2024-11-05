Каждый ноябрь сыплем соль в ботинки и бед не знаем: Вот для чего она там нужна
- 11:05 5 ноября
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- Служба новостей
Хозяйки привыкли использовать соль по назначению, добавляют её в пищу. Мало кто знает другое её свойство, стоит испробовать его на практике.
Аналитики канала "Мужские домашние дела" рассказывают, как её можно применить. Оказывается, соль может помочь в уходе за обувью осенью.
В этот время года погода часто нестабильна, выпавший снег начинает таять, обувь может промокнуть. Поможет её высушить соль, справится всего за 3-4 часа.
Ботинки нужно хорошо промокнуть изнутри тряпками и газетами, чтобы убрать влагу с поверхностей. Затем в каждый ботинок вдеть носок.
На сковороде раскалить стакан соли и поровну всыпать её в каждый ботинок, оставить так на полчаса.
После этого носки с солью можно убрать, ботинки будут немного влажными. Оставляем их на воздухе на пару часов, и вуаля, они полностью просохнут и будут готовы к носке, пишет magadanmedia.ru.