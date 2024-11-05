В Заполярье больница переедет в здание бывшей школы

Фото из соцсетей Воркутинской больницы скорой медицинской помощи

В Воргашоре больница сменит местоположение, переехав в бывшее школьное здание. Об этом сообщает "БНК". По информации издания, на 2025 год перед больницей скорой помощи Воркуты поставлена ​​задача переноса ее инфраструктуры из медгородка в здания бывшей школы №14, расположенной на улице Энтузиастов, 26Б.

Также добавим, что по данным "БНК", завершение всех работ намечено на 3 сентября 2025 года. В это время предстоит провести огромные объемы работ, требующие сотрудничества.

Предусмотрено создание проекта перепланировки для двух этажей в соответствии с санитарными нормами. Необходимо получить одобрение администрации Воркуты, провести закупки, ремонт, получить санитарно-эпидемиологическое одобрение, лицензировать объект, транспортировать и разместить имущество, наладить новые маршруты и многое другое.