В Сыктывкаре 19% компаний заводят офисных животных
- 11:45 5 ноября
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- Инесса Богатая
По данным SuperJob, каждая пятая фирма в Сыктывкаре имеет офисных животных.
В офисах этих компаний можно встретить рыбок, кошек и других питомцев. В проведенном опросе приняли участие представители компаний из Сыктывкара.
Животные присутствуют в 19% офисов. Для 7% организациям они появились случайно, в то время как 12% приобрели их осознанно. Животных заводят, чтобы создать уют и уменьшить стресс у сотрудников.
Наибольшая концентрация животных наблюдается в офисах средних (24%) и крупных (19%) компаний, где их зачастую заводят специально.
Банки и IT-компании чаще приобретают животных целенаправленно — 16% и 11% соответственно. IT-сектор особенно открыт к присутствию питомцев в рабочей среде. В строительных и производственных компаниях они чаще появляются случайно, по 11%.
Среди офисных животных чаще всего встречаются рыбки и амфибии, затем кошки. Также можно встретить попугаев, грызунов, черепах, а иногда собак и кроликов.