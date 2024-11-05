В Сыктывкаре 19% компаний заводят офисных животных

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По данным SuperJob, каждая пятая фирма в Сыктывкаре имеет офисных животных. В офисах этих компаний можно встретить рыбок, кошек и других питомцев. В проведенном опросе приняли участие представители компаний из Сыктывкара.

Животные присутствуют в 19% офисов. Для 7% организациям они появились случайно, в то время как 12% приобрели их осознанно. Животных заводят, чтобы создать уют и уменьшить стресс у сотрудников.

Наибольшая концентрация животных наблюдается в офисах средних (24%) и крупных (19%) компаний, где их зачастую заводят специально.

Банки и IT-компании чаще приобретают животных целенаправленно — 16% и 11% соответственно. IT-сектор особенно открыт к присутствию питомцев в рабочей среде. В строительных и производственных компаниях они чаще появляются случайно, по 11%.