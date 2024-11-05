"Цены взлетят до заоблачных высот": Набиуллина предупредила о новом повышении ключевой ставки
- 10:15 5 ноября
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- Служба новостей
Новые удары по кошелькам
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина вновь привлекла внимание россиян к вопросам их финансового будущего. В недавнем заявлении она дала понять, что ключевая ставка может значительно вырасти, если не удастся снизить инфляционное давление. Такой шаг приведет к более жесткой денежно-кредитной политике, что, без сомнения, ощутят на себе многие.
Почему важна ключевая ставка?
Ключевая ставка — это основной инструмент Центробанка для управления инфляцией. Повышение ставки ведет к удорожанию кредитов для бизнеса и населения, что сдерживает потребление и замедляет инфляцию. Однако этот шаг также замедляет экономический рост и делает кредиты менее доступными, что в конечном итоге ведет к удорожанию жизни.
На последнем заседании в октябре 2024 года Центробанк установил ключевую ставку на уровне 21% годовых, что является рекордным показателем за последние годы. Набиуллина дала понять, что это может быть не пределом, и при продолжении роста инфляционных рисков ставка может быть повышена.
Что ожидает россиян?
Возрастание ключевой ставки затронет жизнь граждан. Основные последствия включают:
- Рост цен: Хотя цель политики — борьба с инфляцией, краткосрочно цены могут продолжить расти из-за увеличения стоимости кредитов для бизнеса.
- Дорогие кредиты: Стремление к ипотеке или автокредиту станет труднее реализовать — ставки по займам растут и, вероятно, продолжат это делать.
- Выгодные вклады: С другой стороны, депозиты станут более привлекательными, так как банки будут вынуждены предлагать более высокие проценты, чтобы привлекать вложения населения.
Почему ЦБ принимает такие меры?
Основная причина — ускорение инфляции. По данным Банка России, годовая инфляция в сентябре 2024 года достигла 8,4%, превысив прогнозируемые значения. В условиях высокого спроса и ограниченного предложения правительство ужесточает денежно-кредитную политику. Дополнительные бюджетные расходы и дефицит федерального бюджета также способствуют проинфляционным рискам, которые ЦБ стремится минимизировать с помощью повышения ставки.
Что дальше?
Эксперты предсказывают дальнейшее ужесточение политики Центробанка. На будущих заседаниях ставка может достичь 22% и более. Это будет зависеть от развития ситуации с инфляцией и экономическим ростом. Для россиян это означает рост финансовой нагрузки, увеличение стоимости жизни и снижение покупательной способности. Однако те, кто умеет грамотно управлять финансами и инвестировать в депозиты, могут извлечь выгоду из повышения ставок.