"Цены взлетят до заоблачных высот": Набиуллина предупредила о новом повышении ключевой ставки

cbr.ru

Новые удары по кошелькам Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина вновь привлекла внимание россиян к вопросам их финансового будущего. В недавнем заявлении она дала понять, что ключевая ставка может значительно вырасти, если не удастся снизить инфляционное давление. Такой шаг приведет к более жесткой денежно-кредитной политике, что, без сомнения, ощутят на себе многие.

Почему важна ключевая ставка?

Ключевая ставка — это основной инструмент Центробанка для управления инфляцией. Повышение ставки ведет к удорожанию кредитов для бизнеса и населения, что сдерживает потребление и замедляет инфляцию. Однако этот шаг также замедляет экономический рост и делает кредиты менее доступными, что в конечном итоге ведет к удорожанию жизни.

На последнем заседании в октябре 2024 года Центробанк установил ключевую ставку на уровне 21% годовых, что является рекордным показателем за последние годы. Набиуллина дала понять, что это может быть не пределом, и при продолжении роста инфляционных рисков ставка может быть повышена.

Что ожидает россиян?

Возрастание ключевой ставки затронет жизнь граждан. Основные последствия включают:

Рост цен: Хотя цель политики — борьба с инфляцией, краткосрочно цены могут продолжить расти из-за увеличения стоимости кредитов для бизнеса.

Дорогие кредиты: Стремление к ипотеке или автокредиту станет труднее реализовать — ставки по займам растут и, вероятно, продолжат это делать.

Выгодные вклады: С другой стороны, депозиты станут более привлекательными, так как банки будут вынуждены предлагать более высокие проценты, чтобы привлекать вложения населения.

Почему ЦБ принимает такие меры?

Основная причина — ускорение инфляции. По данным Банка России, годовая инфляция в сентябре 2024 года достигла 8,4%, превысив прогнозируемые значения. В условиях высокого спроса и ограниченного предложения правительство ужесточает денежно-кредитную политику. Дополнительные бюджетные расходы и дефицит федерального бюджета также способствуют проинфляционным рискам, которые ЦБ стремится минимизировать с помощью повышения ставки.

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