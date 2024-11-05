"Декабрь и январь будут безумными": синоптики сказали, к чему надо готовиться

Синоптики рассказали, к какой погоде нужно готовиться в начале календарной зимы. Декабрь и январь должны стать безумными с климатической точки зрения. И в это время ситуация с погодой будет сумасшедшая во многих регионах.

По словам метеорологов, начало зимы в этом году будет аномальным ровно настолько, насколько аномальными были лето и осень. Холодный сезон будет отличаться от привычной картины и демонстрировать показатели, которые будут отходить от общепринятой нормы по климату.