"Декабрь и январь будут безумными": синоптики сказали, к чему надо готовиться
- 09:20 5 ноября
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- Служба новостей
Синоптики рассказали, к какой погоде нужно готовиться в начале календарной зимы. Декабрь и январь должны стать безумными с климатической точки зрения. И в это время ситуация с погодой будет сумасшедшая во многих регионах.
По словам метеорологов, начало зимы в этом году будет аномальным ровно настолько, насколько аномальными были лето и осень. Холодный сезон будет отличаться от привычной картины и демонстрировать показатели, которые будут отходить от общепринятой нормы по климату.
Так, например, декабрь принесет с собой нетипичные морозы во многие районы. В Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге и Томске столбики термометров будут опускаться до минус 30 градусов. А ближе к Новому году стоит ждать уже и 40-градусные морозы. Причем это коснется не только самого севера.
В столичном регионе, а также в Санкт-Петербурге первый зимний месяц тоже будет очень холодным. При этом начало зимы будет богато и на снегопады, которые будут идти в количестве больше нормы. А на Урале и в Поволжье и вовсе выпадет рекордный объем снега. В Волгограде, Самаре и Казани стоит ждать месячную норму осадков всего лишь за первую неделю января, а температура там упадет до минус 25.
Январь же тоже будет безумным с точки зрения погоды: сугробы в это время вырастут до более чем полутора метров, а южную часть нашей страны охватят морозы до минус 10 градусов, пишет primpress.ru.