В Коми в ноябре температура может упасть до -32 градусов
- 09:50 5 ноября
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- Инесса Богатая
Ожидается, что средняя температура в ноябре будет близка к обычной для этого времени года, сообщает Коми ЦГМС.
На крайнем северо-востоке норма составляет -11…-12°C, в северной и центральной частях -8…-10°C, а на юге -6…-7°C. Количество осадков за месяц прогнозируется на уровне 100-140% от многолетних средних значений, которые составляют 42-58 мм.
В первой половине ноября, из-за преобладающего влияния циклонов, прогнозируется более тёплая погода и частые снегопады различной интенсивности и продолжительности. В большинстве районов ночью будет -5…-12°C, днем — от -1°C до -6°C, с потеплением, ожидаемым на вторые выходные ноября, температура может подняться до 0…+3°C.
Исключение составят самые северо-восточные районы, где к середине месяца морозы могут усилиться до -20°C и ниже. Вторая половина ноября пройдёт под влиянием области высокого атмосферного давления, что приведёт к уменьшению осадков и более низким, чем обычно, температурам, особенно в северных и центральных районах, где они в отдельные дни будут достигать -15…-22°C, а ночью -25…-32°C.
На реках Республики Коми ледостав продолжит формироваться до середины ноября.