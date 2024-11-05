В Коми в ноябре температура может упасть до -32 градусов

Ожидается, что средняя температура в ноябре будет близка к обычной для этого времени года, сообщает Коми ЦГМС.

На крайнем северо-востоке норма составляет -11…-12°C, в северной и центральной частях -8…-10°C, а на юге -6…-7°C. Количество осадков за месяц прогнозируется на уровне 100-140% от многолетних средних значений, которые составляют 42-58 мм.