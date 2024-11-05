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Выяснилось, кто в Коми может зарабатывать 360 тысяч рублей в месяц

Выяснилось, кто в Коми может зарабатывать 360 тысяч рублей в месяцФото "Про Город"

Специалисты hh.ru провели анализ рынка труда по регионам и выявили профессии, позволяющие зарабатывать от 270 000 до 360 000 рублей и более ежемесячно. Об этом сообщает "БНК".

По информации издания, на текущий момент медианная заработная плата в Коми составляет 60 тысяч рублей, что на 8,6 тысячи больше, чем осенью прошлого года, однако почти на 10 тысяч рублей меньше, чем в среднем по другим регионам России. Сейчас в регионе открыто свыше 185 вакансий с зарплатой от 270 тысяч рублей и выше, что в пять раз превышает показатели того же периода прошлогодней осени.

На сегодняшний день наибольшее количество высокооплачиваемых вакансий предлагают местные организации из отрасли добычи полезных ископаемых, строительного и девелоперского секторов, а также из ИТ-индустрии. Работа с высокой зарплатой чаще всего встречается в автобизнесе, сфере транспортных услуг и логистики. В то же время работодатели реже размещают такие предложения в сфере сельского хозяйства, энергетики и ЖКХ.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Коми на ноябрь 2024 года выглядит следующим образом:

  • Руководитель участка ГНКТ, зарплата от 360 000 ₽.
  • Водитель автокрана, до 400 000 ₽.
  • Инженер по сервисному обслуживанию, до 400 000 ₽.
  • Косметолог, работающий в филиале российской компании в Узбекистане, зарплата до 6 000 $.
  • Инженер АСУ, с доходом от 291 000 ₽.
  • Мастер бурения, до 346 000 ₽.
  • Работник подземного забоя, до 367 595 ₽.
  • Подсобный рабочий на заводе автомобилей, до 342 900 ₽.
  • 1С-программист, до 320 000 ₽.
  • Геодезист, от 220 000 ₽.

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