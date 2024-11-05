Выяснилось, кто в Коми может зарабатывать 360 тысяч рублей в месяц

Специалисты hh.ru провели анализ рынка труда по регионам и выявили профессии, позволяющие зарабатывать от 270 000 до 360 000 рублей и более ежемесячно. Об этом сообщает "БНК".

По информации издания, на текущий момент медианная заработная плата в Коми составляет 60 тысяч рублей, что на 8,6 тысячи больше, чем осенью прошлого года, однако почти на 10 тысяч рублей меньше, чем в среднем по другим регионам России. Сейчас в регионе открыто свыше 185 вакансий с зарплатой от 270 тысяч рублей и выше, что в пять раз превышает показатели того же периода прошлогодней осени.