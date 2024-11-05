Долговечнее и надежнее бетона: мягкая отмостка вокруг дома — дешево, просто и без проблем с цементом

Отмостка — это тропинка, расположенная вдоль периметра здания, выполняющая функцию защиты фундамента от влаги и разрушения. Несмотря на трудоемкость процесса ее обустройства, многие отказываются от ее создания. Однако существует упрощенный метод укладки надежной отмостки, которая не требует использования цемента и других традиционных материалов.

Отмостки делятся на два типа: монолитные и мягкие. Жесткая монолитная отмостка отводит дождевую воду по наклонной поверхности, тогда как мягкая впитывает влагу и отслеживает ее дренаж. По информации, предоставленной каналом «Ремонтдом», правильно установленная мягкая отмостка служит дольше бетонной и имеет множество преимуществ. Она не подвержена разрушению из-за пучения, более экономична и легко монтируется без бетонирования. Для ее создания используются щебень, галька, трава, мелкий булыжник и другие подручные материалы.