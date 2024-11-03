Врачи из Коми поднимают пациентов на этажи на носилках из-за неработающих лифтов
- 20:30 3 ноября
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- Елизавета Петрова
Врачи в новой клинике в Коми вынуждены перемещать больных между этажами вручную на носилках, поскольку в здании лифты до сих пор не введены в эксплуатацию.
Об этом сообщила в соцсети «ВКонтакте» депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина.
Клиника в селе Усть-Цильма открыла свои двери 10 марта. Несмотря на установку новых лифтов, спустя полгода они все еще не функционируют.
«Операционный блок расположен на четвертом этаже, и после операций персоналу приходится нести пациентов на носилках на первый этаж, где находится отделение реанимации. Также на носилках поднимают пациентов, поступающих в клинику, на четвертый этаж. На этом же уровне находится дневной стационар, что создаёт проблемы для маломобильных пациентов при необходимости подняться на четвертый этаж. Причины, по которым лифты в здании не работают, предстоит выяснить контролирующим органам», — сообщила Саландина.
Министерство здравоохранения Коми уточнило агентству БНК, что лифты не могут быть запущены без договора на обслуживание со специализированной фирмой, а в Усть-Цильме такой организации нет. В данный момент ведется поиск компании для обслуживания лифтов больницы.
В марте, на открытии медицинского учреждения, главный врач заявлял, что больница имеет все необходимые условия для работы сотрудников и комфорта пациентов, включая лифты. "Комиинформ" также отмечал, что на строительство здания было выделено почти 1 миллиард рублей.