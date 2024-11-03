Врачи из Коми поднимают пациентов на этажи на носилках из-за неработающих лифтов

Врачи в новой клинике в Коми вынуждены перемещать больных между этажами вручную на носилках, поскольку в здании лифты до сих пор не введены в эксплуатацию.

Об этом сообщила в соцсети «ВКонтакте» депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина.

Клиника в селе Усть-Цильма открыла свои двери 10 марта. Несмотря на установку новых лифтов, спустя полгода они все еще не функционируют.