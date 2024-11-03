Котлеты в духовке: новый рецепт домашнего блюда — родные будут в восторге

Финальная подготовка: По окончании времени, осторожно выньте противень и добавьте немного горячей воды (примерно полстакана) к котлетам. Это создаст пар и поможет им стать еще более сочными. Верните противень в духовку и готовьте котлеты еще 20 минут. В результате вы получите нежные и ароматные котлеты, которые, благодаря запеканию в духовке, также обладают меньшей калорийностью по сравнению с жареными на сковороде вариантами.