Котлеты в духовке: новый рецепт домашнего блюда — родные будут в восторге
- 17:00 3 ноября
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- Служба новостей
Улучшенные котлеты порадуют всю семью
Котлеты – это универсальное блюдо, которое можно приготовить по множеству различных рецептов. Мы предлагаем вам один из наиболее удачных вариантов, в котором котлеты формируются в духовке, что делает мясо особенно сочным и насыщенным вкусом. Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие стандартные ингредиенты:
- 1 кг мясного фарша (рекомендуется использовать смешанные сорта, например, свинину и говядину или комбинацию птицы со свининой, чтобы добиться более богатого вкуса).
- 150 мл воды.
- 200 гр. панировочных сухарей.
- 2 зубчика чеснока.
- 1 чайная ложка соли (без горки).
- 1 чайная ложка молотого перца.
- 2 репчатых лука.
- Яйцо (по желанию, если фарш получился слишком сухим).
Пошаговый способ приготовления:
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Подготовка сухарей и овощей: Залейте панировочные сухари холодной водой и оставьте их набухать на 15 минут. Если у вас есть черствый батон, можно сделать сухари самостоятельно: перекрутите его в мясорубке и подсушите полученные крошки на противне. Репчатый лук и чеснок измельчите, используя мясорубку или блендер.
Смешивание ингредиентов: Соедините мясной фарш с набухшими панировочными сухарями и измельченными луком и чесноком. Добавьте соль и перец. Тщательно перемешайте все компоненты и энергично отбейте фарш о миску или рабочую поверхность. Это позволит добиться более плотной текстуры котлет и улучшить их сочность.
Формирование и запекание: Смажьте противень небольшим количеством растительного масла. Из подготовленного фарша сформируйте котлеты нужного размера и уложите их на противень. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите в нее противень с котлетами на 20-25 минут.
Финальная подготовка: По окончании времени, осторожно выньте противень и добавьте немного горячей воды (примерно полстакана) к котлетам. Это создаст пар и поможет им стать еще более сочными. Верните противень в духовку и готовьте котлеты еще 20 минут. В результате вы получите нежные и ароматные котлеты, которые, благодаря запеканию в духовке, также обладают меньшей калорийностью по сравнению с жареными на сковороде вариантами.
Подавайте готовые котлеты с гарниром по вашему выбору и наслаждайтесь их восхитительным вкусом!