Фуд-корт ТРЦ "Макси" в Сыктывкаре закрыли на ремонт
- 19:00 3 ноября
- 6+
- Елизавета Петрова
Фуд-корт в торговом центре "Макси" временно не будет работать из-за запланированной реконструкции.
Фуд-корт в торговом центре "Макси" временно не будет работать из-за запланированной реконструкции. Руководство торгово-развлекательного комплекса информирует, что будут обновлены посадочные места, а также добавятся новые заведения от известных федеральных брендов.
"Реконструкция носит временный характер и может доставить некоторые неудобства, однако мы уверены, что конечный результат превзойдет ожидания наших посетителей. Мы стремимся предложить уникальное пространство для гостей, где они смогут наслаждаться не только изысканными блюдами, но и уютной атмосферой. Мы сделаем все возможное, чтобы завершить проект в кратчайшие сроки и вскоре порадовать посетителей и жителей города новым комфортным фуд-кортом. Мы убеждены, что обновленный фуд-корт станет излюбленным местом для встреч всей семьи и друзей", — говорится в сообщении ТРЦ.
Для удобства гостей в период реконструкции будут предложены временные альтернативы: в ноябре на парковке будет установлен фудтрак, а на территории фуд-корта разместится киоск с выпечкой.
Планируется, что новая кофейня и обновленный фуд-корт начнут свою работу уже в этом году.