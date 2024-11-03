Фуд-корт ТРЦ "Макси" в Сыктывкаре закрыли на ремонт

Фуд-корт в торговом центре "Макси" временно не будет работать из-за запланированной реконструкции.

Фуд-корт в торговом центре "Макси" временно не будет работать из-за запланированной реконструкции. Руководство торгово-развлекательного комплекса информирует, что будут обновлены посадочные места, а также добавятся новые заведения от известных федеральных брендов.

"Реконструкция носит временный характер и может доставить некоторые неудобства, однако мы уверены, что конечный результат превзойдет ожидания наших посетителей. Мы стремимся предложить уникальное пространство для гостей, где они смогут наслаждаться не только изысканными блюдами, но и уютной атмосферой. Мы сделаем все возможное, чтобы завершить проект в кратчайшие сроки и вскоре порадовать посетителей и жителей города новым комфортным фуд-кортом. Мы убеждены, что обновленный фуд-корт станет излюбленным местом для встреч всей семьи и друзей", — говорится в сообщении ТРЦ.