В одном из городов Коми заработал кабинет гемодиализа

Фото Минздрава Коми

В Усинске начинает свою работу кабинет для проведения гемодиализа. В Усинске начинает свою работу кабинет для проведения гемодиализа. Эту новость сообщил мэр Усинска через свои социальные сети, указав, что на выполнение республиканского поручения потребовалось три года.

Затянувшийся процесс ожидания объясняется необходимостью обучить специалистов, получить нужные аккредитации и оснастить новое отделение современным оборудованием.

Центр амбулаторного гемодиализа оснащен двумя аппаратами 'Искусственная почка', что позволяет проводить гемодиализ на высоком уровне. Еженедельно кабинет может принимать до 20 пациентов, полностью удовлетворяя потребности города.

В Усинске в регулярных сеансах гемодиализа нуждаются четыре человека, которым ранее приходилось ездить в соседние города для получения лечения. С началом ноября они могут проходить процедуры в своем городе, что делает лечение более доступным и упрощает их повседневную жизнь.

Николай Такаев отметил, что подготовка кабинета к открытию соответствовала всем современным стандартам. Для работы были приглашены специалисты, прошедшие обучение по нефрологии и получившие аккредитацию для проведения гемодиализа. Медицинский персонал также обучен и готов к работе с новейшими устройствами.