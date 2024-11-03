Настоящий осенний десерт: тыква больше не будет лежать без дела
- 17:03 3 ноября
- 12+
- Служба новостей
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Предлагаем рецепт десерта с тыквой, который изменит ваше мнение о её использовании. Всего полчаса времени, и у вас на столе будет вкусное угощение. Все, что понадобится, это тыква, немного маскарпоне, яйца и сахарная пудра.
Ингредиенты:
- Очищенная тыква: 700-800 г
- Маскарпоне: 180 г
- Яйца: 2 шт.
- Сахарная пудра: 3-4 ст. ложки (по вкусу)
Способ приготовления:
- Первым делом снимаем кожуру с тыквы и режем её на кусочки.
- В миске взбалтываем яйца вилкой до однородного состояния. Добавляем к ним сахарную пудру и маскарпоне (можно заменить на сметану), все хорошо перемешиваем.
- Поливаем тыкву получившимся кремом и отправляем в разогретую до 180°C духовку на 20-25 минут.
- Поливаем тыкву получившимся кремом и отправляем в разогретую до 180°C духовку на 20-25 минут.
Этот простой рецепт покажет, как тыква может стать основой для нежного и ароматного десерта, пишет портал b-port.com.