Настоящий осенний десерт: тыква больше не будет лежать без дела

Предлагаем рецепт десерта с тыквой, который изменит ваше мнение о её использовании. Всего полчаса времени, и у вас на столе будет вкусное угощение. Все, что понадобится, это тыква, немного маскарпоне, яйца и сахарная пудра.

Ингредиенты: