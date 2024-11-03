В Княжпогостском районе за сутки две автоледи пострадали в ДТП

Фото ГАИ по РК

За последние 24 часа в Княжпогостском районе случились две аварии с травмированными людьми За последние 24 часа в Княжпогостском районе случились две аварии с травмированными людьми. Информацию об этих происшествиях "Комиинформу" предоставили в УГАИ МВД по РК.

2 ноября примерно в 14:00 женщина 1982 года рождения управляла автомобилем Cherry Tiggo на трассе "Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар". На отметке 254 км она потеряла контроль над управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ГАЗель NEXT.

В результате аварии водитель Cherry получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом левого предплечья и рваную рану на правом предплечье. Пострадавшую госпитализировали. Её водительский стаж насчитывает с 2006 года.

Через час другая женщина 1963 года рождения за рулём Skoda Oktavia двигалась по той же дороге в направлении от Сыктывкара к Ухте. На 193 км она также утратила управление и съехала в правый по ходу движения кювет.