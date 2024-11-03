Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Усть-Куломском районе Volkswagen улетел в кювет и опрокинулся

В Усть-Куломском районе Volkswagen улетел в кювет и опрокинулсяФото ГАИ Коми

В Усть-Куломском районе водитель потерял контроль над автомобилем. Об аварии «Комиинформу» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вчера, 2 ноября, около 10:42. Молодой человек 1997 года рождения управлял Volkswagen Passat и двигался по трассе «Сыктывкар – Троицко-Печорск» в сторону Усть-Кулома из Сыктывкара. На 151-м километре водитель не смог удержать машину на дороге, из-за чего она съехала в левый кювет по ходу движения и перевернулась.

В результате аварии водитель получил резаную рану в нижней части предплечья. Госпитализация не потребовалась. Водительский стаж - с 2018 года.

...

  • 0

Популярное

Последние новости