В Усть-Куломском районе Volkswagen улетел в кювет и опрокинулся

В Усть-Куломском районе водитель потерял контроль над автомобилем. Об аварии «Комиинформу» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вчера, 2 ноября, около 10:42. Молодой человек 1997 года рождения управлял Volkswagen Passat и двигался по трассе «Сыктывкар – Троицко-Печорск» в сторону Усть-Кулома из Сыктывкара. На 151-м километре водитель не смог удержать машину на дороге, из-за чего она съехала в левый кювет по ходу движения и перевернулась.