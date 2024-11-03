"С первым снегом купите 3 литра уксуса": подсказал старичок из деревни — дома спокойно всю зиму
- 11:00 3 ноября
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- Служба новостей
Ранее мы писали: Смешайте соду, уксус и йод: хозяйки прыгают от счастья из-за этого чудо-раствора — теперь пользуются всегда
Дачный дом – это настоящее удовольствие для многих, но, к сожалению, не только для людей, но и для мышей. С наступлением холодов эти мелкие грызуны стремятся найти тепло и комфорт в человеческих жилищах, включая дома, сараи, гаражи и мастерские. Весной владельцы могут обнаружить свою дачу в удручающем состоянии.
Последствия нашествия мышей:
- Постоянный неприятный запах;
- Необходимость проведения генеральной уборки с хлоркой;
- Повреждение мебели и продуктов.
Однако, как утверждает один житель уральской деревни, существует простой и эффективный метод борьбы с грызунами – использование обычного уксуса. Для этого нужно разлить уксус по банкам и расставить их по всему дому или подвалу. В погребе уксус можно распылить по поверхностям. На один погреб потребуется около 3 литров уксуса. Резкий запах уксуса создает невыносимую среду для мышей, заставляя их искать новое убежище.
Важно помнить, что пары уксуса токсичны для человека, поэтому при обработке необходимо использовать респиратор и защитные очки.
Ключевые моменты:
- Метод подходит только для летних дач, где зимой никто не живет;
- Обработку уксусом лучше проводить непосредственно перед отъездом;
- Вернувшись весной, дом нужно тщательно проветрить.
Ранее мы упоминали, что достаточно поставить ведро с уксусом в угол погреба, чтобы избавиться от сырости и конденсата, пишет progorod33.ru.