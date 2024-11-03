"С первым снегом купите 3 литра уксуса": подсказал старичок из деревни — дома спокойно всю зиму

Ранее мы писали: Смешайте соду, уксус и йод: хозяйки прыгают от счастья из-за этого чудо-раствора — теперь пользуются всегда

Дачный дом – это настоящее удовольствие для многих, но, к сожалению, не только для людей, но и для мышей. С наступлением холодов эти мелкие грызуны стремятся найти тепло и комфорт в человеческих жилищах, включая дома, сараи, гаражи и мастерские. Весной владельцы могут обнаружить свою дачу в удручающем состоянии.