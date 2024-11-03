В Сыктывкаре обустроили дополнительную остановку для автобусов по маршрутам №№ 4, 19, 20 и 44
- 10:45 3 ноября
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- Елизавета Петрова
В городе Сыктывкаре создана новая автобусная остановка для маршрутов №№ 4, 19, 20 и 44, как сообщает пресс-центр мэрии.
Остановку "Центр ремесел" обустроили по инициативе городской администрации и в согласовании с местным ГИБДД у дома на улице Орджоникидзе, 49а. Это сделано для того, чтобы ученикам младших классов школы №1 было удобнее добираться до партнерской школы №7 в период проведения капитального ремонта в школе №1.
На новой остановке выполнены все необходимые подготовительные работы: установлен знак, обозначающий остановку, и установлен информационный стенд с расписанием, предоставленным перевозчиками.
В ближайшие дни начнется капитальный ремонт в школе №1, из-за чего со второго учебного четверти ученики будут обучаться в школе №7. Мы рекомендуем родителям заранее ознакомиться с расписанием движения автобусов №№ 4, 19, 20 и 44, а также спланировать маршрут детей от дома до школы. Кроме того, школа проведет опрос среде родителей для выяснения необходимости сопровождения младшеклассников до школы №7.