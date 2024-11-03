В Сыктывкаре обустроили дополнительную остановку для автобусов по маршрутам №№ 4, 19, 20 и 44

Фото администрации Сыктывкара

В городе Сыктывкаре создана новая автобусная остановка для маршрутов №№ 4, 19, 20 и 44, как сообщает пресс-центр мэрии. Остановку "Центр ремесел" обустроили по инициативе городской администрации и в согласовании с местным ГИБДД у дома на улице Орджоникидзе, 49а. Это сделано для того, чтобы ученикам младших классов школы №1 было удобнее добираться до партнерской школы №7 в период проведения капитального ремонта в школе №1.

На новой остановке выполнены все необходимые подготовительные работы: установлен знак, обозначающий остановку, и установлен информационный стенд с расписанием, предоставленным перевозчиками.