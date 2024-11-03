Синоптики предупредили жителей Коми о метели и сильном, порывистом ветре
- 09:50 3 ноября
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- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
Как сообщает Коми ЦГМС, 3 ноября в Коми будет облачно с прояснениями.
Как сообщает Коми ЦГМС, 3 ноября в Коми будет облачно с прояснениями.
Ожидается небольшой снег, местами умеренный. В юго-восточных районах ночью вероятен сильный снегопад. Ветер северных направлений, скорость 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, возможны метели. Температура ночью колеблется от -2 до -7 градусов, днем от 0 до -5°С.
В Сыктывкаре также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Периодически будет идти небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывами до 13 м/с. Температура в ночное время -3…-5°С, днем -2…-4°С.